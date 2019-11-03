تفاصيل اليوم الأول للأميرة ريما بنت بندر في عملها بأمريكا

نايف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، عن تفاصيل اليوم الأول للأميرة ريما بنت بندر في عملها سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ابتدأ باللقاء مع نحو 50 موظفة بالسفارة في قاعة الاحتفالات.

وكان هذا أول اجتماع لها بموظفات السفارة، إذ قالت لهن: ” اليوم، للنساء فقط، إنه يومنا للاحتفال “؛ حيث أن ذلك اليوم كان يصادف إعلان مديرية الجوازات في المملكة السماح للمرأة بالسفر دون إذن ولي الأمر، وتمكين النساء من إصدار جواز السفر بأنفسهن.

وخصصت الأميرة ريما بنت بندر الاجتماع للنساء وتحدثت معهن عن الحقوق الجديدة التي أقرَّتها الدولة للمرأة السعودية، بحسب حوار أجرته مجلة “Politico ” الأمريكية معها.

وأوضحت الأميرة ريما في حوارها مع المجلة الأمريكية إنها تعمل على توطيد العلاقات السعودية – الأمريكية، لتصبح أبعد من مكافحة الإرهاب والنفط؛ لافتة إلى أنها تهدف إلى بناء تحالفات بين البلدين، والتركيز على التغيرات الاجتماعية التي تحدث في المملكة.