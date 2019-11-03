البنوك المعتمدة لتلقي طلبات الاكتتاب على أسهم أرامكو

علي القحطاني(صدى):

أزاحت شركة أرامكو، الستار عن قائمة البنوك التي يحق لها تلقي طلبات الاكتتاب على أسهمها بالإضافة إلى الطرق التي يمكن من خلالها التقدم بطلب الاكتتاب، لافتة إلى أن هناك طرق عدة يمكن للمستفيدين من خلالها التقدم بطلب للاكتتاب في أسهم الشركة.

وأوضحت أرامكو أن من بين تلك الطرق زيارة أحدى فروع البنوك المعتمدة للأفراد، أو من خلال الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وتضمنت القائمة: البنك الأهلي التجاريالبنك السعودي البريطانيمجموعة سامبا الماليةالبنك السعودي للاستثمارالبنك الأولالبنك العربي الوطنيبنك البلادبنك الجزيرةبنك الرياضمصرف الراجحيمصرف الإنماءالبنك السعودي الفرنسيبنك الخليج الدولي.