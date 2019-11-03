سبب جديد يدعوك لترك التدخين نهائيا

لندن (صدى):

كشف العلماء عن سبب جديد قد يدعو البعض لترك التدخين نهائيًا، ليدخل في قائمة الأسباب المتعددة التي تدفع المدخنين للإقلاع عن هذه العادة الضارة.

وأكد باحثون في جامعة بريستول البريطانية، أن التدخين بشراهة يُسرّع في ظهور علامات الشيخوخة على وجوه المدخنين، موضحين أن التدخين يؤثر على مظهر الإنسان خاصة وجهه.

وأضافت الدراسة أنه يؤثر على أمور أخرى مثل صحة الرئة، وفي حال زاد الشخص في التدخين لفترة طويلة فهو يغامر بفقدان جاذبية الوجه ومواجهة كمية أكبر من التجاعيد.

ومن جانبها، أشارت الباحثة الرئيسية في الدراسة لوزي ميلارد، إلى أن البحث اعتمد على مقاربة جديدة من أجل معرفة الآثار السلبية للتدخين؛ لتظهر النتائج أن هذه العادة تعجّل بشيخوخة الوجه.