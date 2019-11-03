الولايات المتحدة تكشف عن صور جديدة من عملية قتل «البغدادي»

واشنطن(صدى):

كشفت القيادة الوسطى للجيش الأمريكي عن ” صور ” من عملية قتل زعيم تنظيم ” داعش ” أبو بكر البغدادي .

وعن تفاصيل العملية، جمعت الولايات المتحدة معلومات كثيرة من أطراف مختلفة على الأرض التي كان ” البغدادي ” مختبئ بها، حتى تأكدت من وجوده.

واختار ” البغدادي ” مجمعًا سكنيًا معزولاً في شمال سوريا لا يبعد أكثر من 4 أميال عن مقر للقوات الكردية، حيث بدأت العملية عندما هاجمت القوة الأميركية المكان.

كما تولت حماية 11 طفلا في المجمع السكني الذي كان يحتمي به زعيم داعش، حيث عهدت بهم إلى طرف ثالث.

أما عن الأطفال الذين قتلهم ” البغدادي ” في تفجيره الانتحاري، فأعمارهم لا تتجاوز 12 عامًا، كما نوّه إلى أن هناك امرأتين قتلتا مع البغدادي كانتا ترتديان حزامين ناسفين.

ومن جانبه، أعلن قائد القيادة الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوة المكلفة بتصفية ” البغدادي ” ، قتلت 5 آخرين كانوا يمثلون تهديدًا للقوة الأميركية المهاجمة.