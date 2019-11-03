بالفيديو.. برج خليفة يحتفل بعيد ميلاد شاروخان ال54

ابوظبي(صدى):

تزين برج خليفة الشهير في دبي بعبارة “عيد ميلاد سعيد لملك بوليوود شاروخان” من أجل تهنئة نجم بوليوود الكبير شاروخان في عيد ميلاده الـ 54.

ومكث عُشّاق النجم العالمي أمام إحدى الحدائق المقابلة للبرج، بعد تردد أنباءتؤكد اعتزام مسؤولي المبنى الشهير، توجيه رسالة خاصة جدًا للنجم في عيد ميلاده.

وتجمع المئات بالهند خارج منزل “مانات”، في انتظار الإطلالة المعهودة لشاروخان في مثل هذه المناسبات، بعد أن عاد الفنان إلى الوطن، حيث وجه التحية لمحبيه الذين تجمعوا خارج منزله في وقت متأخر من الليلة الماضية، بصحبة ابنه أبرام خان.

وقطع شاروخان في قاعة مليئة بالمشجعين، كعكة عيد ميلاده، ورقص، وتحدث عن مشروعه السينمائي التالي، وألقى بعضًا من حواراته.