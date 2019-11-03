مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين بالجوف 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية بالجوف عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين في عدد من الإدارات التابعة للمدينة.

وحددت شروط للمتقدمين منها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على المؤهل العلمي المطلوب من إحدى الجهات التعليمية المعتمدة، يجيد تطبيقات الحاسب الآلي وبرامجه و يفضل إجادة اللغة الإنجليزية، وأن يتم تحديد الوظيفة المتقدم له وأن يكون لائقاً طبياً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات ذات علاقة.

وأبانت الإدارة أنه في حال الاستفسار يمكن التواصل مع قسم التوظيف عبر الإيميل [email protected]

علماً أنه سيتم التواصل مع من يتم ترشيحه فقط من خلال البريد الإلكتروني، مشيرة إلي أن التقديم سيكون من خلال الرابط التالي: اضغط هنا