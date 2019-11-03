لاعب مغربي يتسبب في أزمة بين ريال مدريد وحكم مباراة ريال بيتيس

نواف السالم(صدى):

انتقد مدير العلاقات المؤسسية لريال مدريد، إيميليو بوتراجينيو، أداء التحكيم في مباراة النادي الملكي أمام ريال بيتيس في الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، أمس السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، لينتقد بوتراجينيو التحكيم لعدم احتسابه ركلة جزاء بسبب وجود لمسة يد من جانب لاعب الخصم، المغربي زهير فضال.

وأوضح بوتراجينيو أن هناك حالة من ” الارتباك ” في النادي الملكي لأنه لا يفهم لماذا ” تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر” ، في إشارة لعدم لجوء الحكم لتقنية التحكيم بالفيديو.

وأضاف: ” هذه اللعبة بالتحديد التي اصطدمت فيها الكرة باليد وقاطعت اللعبة.. نحن في حيرة من أمرنا لأن القرار تم اتخاذه (دون اللجوء لتقنية الفيديو).. يد (اللاعب) قاطعت اللعبة ولا أفهم لماذا تصب القرارات في اتجاه ثم تذهب في اتجاه آخر، كنا نعتقد أن الفار سيحل مثل هذه الأمور لكن هذا لا يحدث ” .