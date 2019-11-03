بالفيديو.. ولي العهد يتحدث عن فوائد طرح أرامكو للاكتتاب 

علي القحطاني(صدى):

أحدث طرح شركة أرامكو للاكتتاب في السوق ضجة كبيرة في العالم، حيث دارت نقاشات وتعليقات خبراء الاقتصاد والمحللين حول الطرح.

يذكر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدث في وقت سابق، قائلا إن شركة أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية لرؤية المملكة 2030 ولنهضة الاقتصاد.

وأوضح أن طرح أرامكو فيه عدة فوائد أهمها الشفافية، لافتا إلى الناس في السابق كانوا يتضايقون من أن بيانات أرامكو غير معلنة وغير واضحة وغير شفافة، ولكن بعد الطرح ستعلن قوائمها وستعلن عن كل ربع، وستكون تحت رقابة كل البنوك وكل المحللين والاقتصاديين والخبراء بل وكل البنوك العالمية ومراكز الدراسات، والتخطيط في العالم، ستراقب أرامكو بشكل مكثف.

وكانت هيئة السوق المالية وافقت على طلب شركة الزيت العربية (أرامكو) بشأن تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.