بالفيديو.. عراقى يكشف قصة مرعبة عن قتل «داعش» لشقيقه الأصغر بسبب السجائر

بغداد(صدى):

تحدث أبو يونس، عن رحلته إلى الأردن بعد هروبه من تنظيم داعش في العراق، قائلا إن داعش وإيران هما وجهان لعملة واحدة.

وأبان “أبو يونس” أن شقيقه الأصغر ذهب لشراء السجائر فأمسكه عناصر داعش وحكموا عليه بالإعدام ودفنوه في مقابر جماعية لأنهم يرون أن التدخين “كفر وحرام”.

وبعث رسالة قوية إلى زعيم “داعش” الجديد، قائلا:” انظر لمصير من قبلك البغدادي وأيضا أبو مصعب الزرقاوي وأسامة بن لادن، وإن شاء الله سيكون مصيرك مثلهم، وبقدر ما ذبحتم، إرادة الشعوب والإنسانية والحياة تبقى وأنتم إلى مزابل التاريخ”.