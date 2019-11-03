«إبراهيموفيتش» يخطط للانتقال لنادي بولونيا الإيطالي

نواف السالم(صدى):

صرح والتر ساباتيني، المدير الرياضي لنادي بولونيا الإيطالي، بأن ناديه دخل في مفاوضات بالفعل مع زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنغلوس غالاكسي.

وعن ذلك، قال ” ساباتيني ” : ” إبراهيموفيتش يريد الانضمام لنا، بسبب علاقته الجيدة مع سينيسا ميهايلوفيتش ” .

وتابع: ” الأمر ليس مستحيلًا ويمكن أن يحدث بسبب حالة المودة التي تربطهما معًا، براهيموفيتش يود مساعدة ميهايلوفيتش في بولونيا، وأستطيع القول إننا سنبذل كل جهدنا لتحقيق هذا الجنون ” .

يُذكر أن العقد الحالي لـ إبراهيموفيتش سينتهي مع لوس أنغلوس غالاكسي في ديسمبر المقبل، وبالتالي فإنه يستطيع الانتقال إلى أي نادٍ مجانًا في الميركاتو الشتوي المقبل.