«المرور» يجيب على مواطن تساءل حول مخالفة السرعة أثناء نقل حالة حرجة

حمود العنزي(صدى):

تفاعل الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على ” تويتر “، اليوم الأحد، مع سؤال مواطن صورته أجهزة الرصد الآلي ” ساهر ” مسرعاً أثناء نقله حالة طارئة.

وفي السياق نفسه، أوضح المواطن إن سيره بسرعة زائدة عن الحدّ المسموح به كان لإيصال ابنه إلى المستشفى، متسائلاً عمّا إنْ كانت المخالفة ستسقط عنه أم لا؛ ليجيب عليه المرور.

وأشار حساب المرور إلى أن على المواطن مراجعة هيئة الفصل في المخالفات المرورية وتقديم التقرير الطبي الخاص بالحالة الطارئة، ما يفيد بأن الهيئة هي الموكلة بالنظر في إمكانية إسقاط المخالفة من عدمها.