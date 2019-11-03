بعد الموافقة على اكتتاب أرامكو.. أبرز الأسباب التي تجعله اكتتابا عالميا

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية اليوم الأحد عن موافقاتها على طلب شركة ” أرامكو ” لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، لذا سنستعرض أبرز بهذا التقرير أبرز الأسباب التي تجعله اكتتابًا غير عادي.

وعن أهمية هذا الاكتتاب، فإن أرباح الشركة هي أعلى من أي شركة أخرى في العالم، ما يجعلها على الأرجح الأكثر قيمة، حيث أن البيع جزء من رؤية كبرى لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة.

ويُميز هذا الاكتتاب أيضًا أن المملكة تميل لحلفائها للمساعدة وتشجع الأسر الثرية في الدولة على الاستثمار، وتحاول أيضًا إقناع صناديق الثروة السيادية بالانضمام.

أما فيما يتعلق بكون تشكيل الاكتتاب رقمًا قياسيًا عالميًا فهذا يتوقف على التقييم، حيث كانت الخطة الأصلية هي بيع 5% من الشركة في الأسواق الدولية والمحلية.

ولكي تصل لـ التريليوني دولار، فإنه يجب أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من 1 إلى 2% من الشركة، بين 20 ملياراً إلى 40 مليار دولار على الأقل، وهو ما يفوق الرقم القياسي العالمي الذي حققته شركة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية.

كما تم تسويق الصفقة على نطاق واسع للمستثمرين الدوليين، وذلك وفقًا للأشخاص المطلعين على الخطط.

وعن أبرز المستثمرين الرئيسيين المحتملين هم ” شركة بتروليام الوطنية الماليزية، ومجموعة سينوبك الصينية، ومدراء الصناديق الأجنبية التي تتبع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ” .

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