القوات البحرية تعلن عن وظائف على برنامج المساندة الفنية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت القوات البحرية الملكية السعودية عن رغبتها في شغل عدد (232) وظيفة للسعوديين (رجال)، عن طريق التعاقد على برنامج المساندة الفنية في كل من ( الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان ).

وأوضحت أن ذلك في مجالات ( الهندسة، الميكانيكا، الكهرباء، الإلكترونيات، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة، مكافحة الحريق، التموين، التغذية، الحاسب الآلي، المحاسبة، الإدارة، القانون، الترجمة، أعمال الخدمات ).

وأكدت على الراغبين في التقديم على هذه الوظائف ممن تنطبق عليه الشروط الدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية على موقع وزارة الدفاع وذلك خلال الفترة من الأحد ( 13 / 3 / 1441 هـ ) وحتى السبت ( 19 / 3 / 1441 هـ )، ولمزيد من التفاصيل وطريقة التقديم من خلال صفحة التوظيف بالقوات البحرية عبر الرابط التالي: هنا