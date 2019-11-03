بالفيديو.. «السيقان النسائية المبرومة» تشعل الجدل بمواقع التواصل

خالد الظفيري(صدى):

أعلن أحد الأشخاص في الكويت عن مسابقة بشأن “ أجمل سيقان نسائية ” ، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ” صاحب المسابقة ” في مقطع فيديو، أنه تلقى نحو 1500 صورة، وأنه سوف يمنح الفائزة ” خلخالآ ” من الذهب تتجاوز قيمته 250 دنيار.

وأضاف صاحب المسابقة بـ الفيديو: “ اللي ساقها حلو ومبروم ويجيب العافية للفوز بحجلين للساق ” .

كما وضع شرط للمسابقة وهو أن تقوم الفائزة بالمسابقة أن تلبس الخلخال وترسل له صورها، لينشرها ليؤكد لمتابعيه صحة مسابقته.

ومن جانبها قامت إدارة الجرائم الالكترونية بالتواصل مع النيابة العامة، وإخطارها بأن ما صدر عن صاحب المقطع يشكل جريمة مساس بالآداب العامة وإساءة استخدام الهاتف.

فيما ينتظر رجال المباحث في الكويت الحصول على إذن من النيابة العامة، لضبط وإحضاره.