بالفيديو.. متحدث الجيش السوداني يلجم مذيع الجزيرة بشأن الحوثيين 

الخرطوم(صدى):

لجم الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن الدكتور عامر محمد الحسن محمد أحمد؛ مذيع ‫”الجزيرة” بإعطائه دروساً في العروبة والأخوة الدينية، كما تحدث عن النفع الذي يعود على السودان من إرسال آلاف الشباب السودانيين إلى الحرب في اليمن، قائلا: “المسألة ليست براغماتية وإنما مسألة مبدأ، السودان دولة إسلامية ودولة تدين بالولاء للديار المقدّسة (المملكة) من قديم الزمان، وهذا التاريخ التليد يجب أن نحافظ عليه، بأن نحافظ على الأراضي المقدّسة، خاصة أن الصواريخ الحوثية لا تستثني المقدّس وغير المقدّس في الأراضي المقدّسة”.

وقاطع المذيع متحدث الجيش السوداني زاعما أن صواريخ الحوثيين لا تستهدف مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ مدعيا أنهم لم يستهدفوا في يومٍ من الأيام مكة والمدينة ولم يقولوا أبداً بأنهم يستهدفونها هم أيضا مسلمون.

وأفحم متحدث القوات المسلحة السودانية مذيع الجزيرة، قائلا: “الصاروخ إذا انطلق ليست له أعين ويمكن أن يسقط في أيّ مكانٍ، إضافة إلى ذلك الأراضي السعودية كلها تعد أراضي مقدّسة؛ باعتبار أنها مسرى الرسول ﷺ”، مبينا أن الحوثيين يمثلون دولاً إقليمية لديها أفكارٌ وتوجهاتٌ لا تريد خيراً بالمنطقة والإقليم، والسودان لا ينفك عن الإقليم بأيّ مستوى من المستويات”.

وتوقع متحدث القوات المسلحة السودانية، أن يكون للحوثيين مطامع في السودان أيضاً؛ لكونهم يحملون معتقداً ينافي تماماً عقيدة المنطقة، فقد يصدّرون الثورة الايرانية مثلاً.