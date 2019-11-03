حقيقة اعتقال رئيس الوزراء العراقي بعد محاصرة منزله

بغداد(صدى):

كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، حقيقة ما تم تداوله عن اعتقال رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.

وأصدر المجلس بيان قال فيه: ” لا صحة لبيان ائتلاف النصر بخصوص محاولة محاصرة منزل العبادي واعتقاله ” .

وأوضح أنه في حال صدور مذكرة من القضاء بحق أي شخص، فإن الجهات الرسمية التابعة للدولة المتمثلة بوزارة الداخلية هي التي تنفذها.

وجاء ذلك بعدما أكد عضو ائتلاف النصر علي السنيد، أن قوة مسلحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل رئيس الائتلاف حيدر العبادي، من دون معرفة الأسباب.