فوائد صحية للروزماري.. أبرزها تقوية الذاكرة 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

اشتهر الروزماري بعدة أسماء مختلفة أشهرها إكليل الجبل وحصى البان، وهو أحد الأعشاب الطبيعية التي تفضل السيدات إضافتها عند تحضير أطباق لذيذة المذاق، بسبب ما يضيفه من نكهة ورائحة على الأطعمة.

ويحتوي الروزماري على معادن مثل الكالسيوم وفيتامينات هامة لصحة الجسم مثل فيتامين ب6.

ونستعرض 7 فوائد يقدمها الروزماري أو إكليل الجبل لصحتك وللوقاية من الأمراض، من أبرزها..1-علاج تساقط الشعر: يعالج زيت الروزماري من تساقط الشعر فضلًا عن تحفيز نمو الشعر، وذلك لأنه يكافح هرمون التستوستيرون من مهاجمة بصيلات الشعر وبالتالي يمنع من خطر تساقط الشعر والإصابة بالثعلبة.

2-تقوية المناعة: يعد الروزماري أحد الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة، التي تحمي من الالتهابات، نظرًا لأنها تحسن من الدورة الدموية وتساعد على تقوية جهاز المناعة لمواجهة الأمراض.

3-تحسين الذاكرة: تلعب رائحة إكليل الجبل دورًا هامًا في تقوية الذاكرة وزيادة سرعة التركيز، ما ينعكس على أداء الأشخاص في العمل، وفقًا لبحث أجراه مركز التطورات العلاجية في علم الأدوية النفسية.

4-الوقاية من السكتة الدماغية: يحمي الروزماري من الإصابة بمرض السكتة الدماغية فضلًا عن الحماية من خطر تلف الدماغ لأولئك الذين أصيبوا بالسكتة الدماغية مسبقًا، وذلك لاحتوائه على حمض الكارنوسيك.

5-الوقاية من السرطان: يبطئ الروزماري من انتشار سرطان الثدي وسرطان الدم في الجسم، حيث أثبتت الأبحاث أن مستخلص إكليل الجبل الخام الإيثانول (RO) يكافح من الورم والالتهابات، وإضافته على اللحم المفروم أثناء الطهي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

6-الوقاية من أمراض العين: تناول الروزماري يحمي العين من خطر الإصابة بالأمراض والتي من بينها مرض التنكس البقعي، وذلك لاحتوائه على حمض الكارنيك، الذي يعتبر مكونًا رئيسيًا لتعزيز صحة العين.

7-الوقاية من الزهايمر: يحمي الروزماري من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، فضلًا عن المنع من خطر الإصابة بشيخوخة الدماغ ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض منها الخرف.