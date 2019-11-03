أبرزهم الكب كيك.. حلويات يمكن تناولها خلال اتباع نظام «الكيتو دايت»

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يتبع بعض الأشخاص نظام ” الكيتو دايت ” ، حيث يظن البعض أن السكريات من العناصر الغذائية التي يجب التقليل منها عند اتباع هذه الحمية؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرز الحلويات التي يمكن تناولها خلال اتباع هذا النظام.

– زبدة الفول السوداني مع الشوكولاتة

تحتوي زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون الصحية التي يحتاج إليها متبعي الكيتو دايت.

فيما تتميز الشيكولاتة الداكنة باحتوائها على نسبة عالية من الكاكاو، الذي يعزز معدل حرق الدهون بالجسم.

– الكب الكيك

يجب ان يحتوي الكيك مع 37 جرامًا من الدهون لكل كب كيك، ستساعدك هذه الطريقة على الحفاظ على نظامك الغذائي.

– الكعك

الكعك الدافئ المضاف إليه الجبن أحد أهم العناصر المفيدة للكيتو دايت.

– التويكس

تعد حلوى التويكس المغطاة بالشوكولاته أفضل طرق لتعويض الحلوى لأنظمة الكيتو دايت.

– التشيز كيك

يعتبر التشيز كيك اللذيذ والرقيق من الحلويات المثالية التي تقدم لمتبعي أنظمة الكيتو دايت.

– كوكيز الذرة

تعد الكعكيات المصنوعة من الذرة الحلوة وجبة خفيفة مثالية لمتبعي الكيتو دايت.