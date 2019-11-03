بالصور.. مميزات كيا أوبتيما 2021 تخطف أنظار عشاق السيارات  

سول(صدى):

انتشرت العديد من الصور لسيارة كيا أوبتيما بدون تمويهات على الإنترنت، حيث تم التقاط بعض الصور لها لأجل حملتها الدعائية، كما ظهرت السيارة بتصميم أنيق مع زجاج أمامي فخم وسقف ديناميكي منحدر في الخلف يمنحها مظهر سيارة كوبيه رباعية الأبواب.

وعن الواجهة الأمامية تُظهر تصميم أكثر شراسة، وتتميز بشبك أمامي واسع “أنف النمر” يمتد بعرض السيارة، والشبك الأمامي يعطيها مظهر مازيراتي، لكنها أكبر من ذلك ليشتمل بشكل جزئي على المصابيح الأمامية، ويوجد أسفل الشبك مأخذ هواء على شكل شبه منحرف يحيط به مصابيح الضباب وفتحات جانبية رياضية، كما يمكننا رؤية غطاء المحرك بتصميم مميز.

وتميزت الداخلية بتصميم حديث، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها الكاملة في ديسمبر، كما أن الصور تحتوي على أدوات قياس رقمية ونظام ترفيهي مستقل، كما يمكننا أن نتوقع حصولها على نظام جديد للتهوية، وتحسين لجودة المواد المستخدمة.

وبالنسبة للمحرك، فخياراته غير مؤكدة بعد، ولكن قد تحصل على خيارات مشابهة لهيونداي سوناتا، وهذا يعني أنها ستتوفر إما بمحرك رباعي الأسطوانات توربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 180 حصان و264 نيوتن.متر من عزم الدوران، أو محرك بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر بتنفس طبيعي بقوة 191 حصان و245 نيوتن.متر من عزم الدوران.