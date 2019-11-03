بالفيديو.. تصرف رائع من وكيل شيخ شمل قبائل قحطان للصلح بين قبيلتين

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة خلع وكيل شيخ شمل قبائل قحطان ووادعة ، عبدالله بن فهد ابن دليم، بشته وشماغه ووضعهم على الأرض داخل قاعة ووسط تجمع كبير، ثم جلس على الأرض؛ للصلح بين قبيلة ناهس شهران وآل أبو حثرة.

وظهر عدد من رجال الأمن بجانب الحضور في القاعة ، ويلقي بن دليم كلمات وصفها المغردون بالفصيحة؛ ليتم إطلاق هاشتاج بعنوان ” بن دليم شيخ قحطان معتق رقاب” ، والذي وصل للترند على تويتر بعد انتشار الفيديو.

وفي السياق نفسه، قال المغرد عبدالله العتيبي: ” شيخ وشاب وفصيح لسان له في قلوبنا محبة دايم مع ربعه وكل دية من ديات قحطان يقفلها”؛ فيما علق عبدالله آل مغامر : ” بيض الله وجهه عادات أبوه وجده إذا ارتكوا للحمل شالوه والطيب ما يستغرب من هله ” .