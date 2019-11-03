«البلدية» تعلق على بيع أغنام مريضة في محايل عسير

أبها(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن عملية بيع أغنام مريضة وهزيلة في سوق المواشي بمحايل عسير، والتي تقدم للمستهلك في المطاعم الذي قد يتعرض لأمراض مستعصية بسبب تناولها.

ومن جانبه، أكد رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، إن بلدية محايل توضح أن متابعة مثل تلك الحالات تقوم بها لجنة سبق تشكيلها واعتمادها من المحافظة والبلدية والزراعة ومكتب العمل.

وأوضح ” آل مصمع ” أنها تقوم بزيارات ميدانية تصادر وتعدم ما يتم ضبطه بعد عمل المحاضر اللازمة، لافتًا إلى أن اللجنة تتابع مثل هذه الظاهرة التي تمارس خلال الإجازة الأسبوعية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظة بتكليف اللجنة بالوقوف على السوق خلال الإجازة، بما يضمن القضاء على ذلك وتطبيق النظام بحق المخالفين؛ نافيًا صحة توزيع تلك الأغنام المريضة على المنادي والمطاعم.