زوج يقيم دعوي طلاق للضرر: « حلقت شعرها زي الرجالة وبتقولي موضة»

القاهرة(صدى):

رفع محامي مصري دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، لتطليق زوجته، قائلا: “حلقت شعرها زي الرجالة وبتقولي نيولوك وطالع موضة”.

وأضاف الزوج: “زوجتي استغلت غيابي لعملي بإحدى المحافظات لمدة 3 أيام وغيرت في شكلها، عن طريق حلق شعرها مثل الرجال، وعندما تشاجرت معها وضربتها هربت إلى منزل أسرتها”.

ولجأ الزوج إلى محكمة الأسرة عندما شعر باستحالة العيش مع شريكته، حيث رفع دعوى طالبًا فيها بتطليقها، ولا تزال منظورة حتى الآن أمام القضاء