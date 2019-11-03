تقمصت دور المستذئبة..القبض على امرأة قضمت أذن صديقتها!

واشنطن(صدى):

تمكنت الشرطة الأمريكية من إلقاء القبض على امرأة أقدمت على قضم أذن صديقتها، مدعية أنها مستذئبة وأن الضحية مصاصة دماء.

وعندما وصلت الشرطة، كان كل من المتهمة 44 عامًا، وصديقتها البالغة من العمر 48 عامًا، مغطاتين بالدماء، وإلى جانب قطع أذنها، كان جسم الصحية مليئًا بالخدوش والجروح وعلامات العض.

وتقول الجانية بأن الأمر تم بالتراضي حيث تقمصت دور المستذئبة، فيما تقول المجني عليها إنها كانت نائمة لحظة الاعتداء.

ووفقًا للشرطة كانت الجانية تحت تأثير الكحول والمخدرات عند تنفيذ الاعتداء.