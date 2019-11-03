بعد بدء إجراءات عزله.. ترامب يدعو رئيس أوكرانيا لزيارة البيت الأبيض

وكالات(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رغبته في أن يزور نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض.

وقال ترامب: أقول بالتأكيد إنني أوجه دعوة له، أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي.

يأتي ذلك بعدما صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الماضي على إجراءات عزل ترامب، وصادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق جلسات علنية حول هذه المسألة.

يذكر أن اتصال هاتفي جرى بين ترامب وزيلينسكي في يوليو الماضي، طلب فيه ترامب التحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن وابنه، ما تسبب في انتفاضة الديمقراطيين، الأغلبية في مجلس النواب، للتحقيق مع ترامب في استغلال منصبه في تحقيق مكاسب شخصية.

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