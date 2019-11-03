عشرينية تطلب الخلع: زوجي أغواني لتدخين المخدرات

القاهرة(صدى):

أقدمت امرأة مصرية في العشرينيات من عمرها، على رفع دعوى خلع ضد زوجها، لاستحالة العيش معه.

وأوضحت الزوجة في دعواها، أنه تم خداعها، حيث اكتشفت بعد الزواج الأخلاق الحقيقية لزوجها، الذي بدأ في تعاطي المخدرات بشراهة.

وأكدت أن كل اهتماماته أصبح توفير المال لشراء المخدرات فقط، موضحة أنه حاول إغوائها كثيرا للإقدام على التعاطي معه.

وأشارت إلى أنها طوال 5 سنوات زواج حاولت لتغييره إلى الأفضل لكنها فشلت، حيث رفض عرضه على الأطباء أو دخول مصحة للعلاج ومازال يتعاطى الحشيش بشراهة.