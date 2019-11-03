الخميس..حفل «نار» يحييه 4 نجوم عالميين في موسم الرياض

القاهرة(صدى):

يستعد موسم الرياض الخميس القادم، لاستقبال أربعة نجوم عالميين في واحدة من أبرز الحفلات الفنية.

وسيحيي الحفل المطرب المصري عمرو دياب، ومغني الراب الأمريكي، ذو الأصول المغربية، فرنش مونتانا، والثنائي ديميتري فيغاس ولايك مايك.

وسيقام الحفل الذي وصفه المستشار تركي آل الشيخ بـ «حفل نار»،على مسرح الفنان محمد عبده، في منطقة البوليفارد في مدينة الرياض.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 200 و500 ريال، فيما ينطلق الحفل عند الساعة الثامنة مساءاً ويستمر حتى الثانية فجراً.

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