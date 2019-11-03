تذكرة مجانية لمواطنة لجميع مباريات النصر وجوال بعد توقعها نتيجة مباراة الهلال

طلال الغامدي(صدى):

حصلت مواطنة نصراوية على تذكرة مجانية بمنصة العائلة لجميع مباريات النصر في الرياض، وذلك بعد توقعها نتيجة مباراة الفريق في مباراته أمام الهلال.

وأهدى العضو الذهبي بنادي النصر عبد العزيز بغلف، للمشجعة التذكرة، وطالبها بالدعاء كثيرًا بالفوز للنادي.

وقال بغلف للمواطنة: تستاهلي يالغاليه تذكرة لمنصه العوائل مع مرافق لك، لجميع مباريات النصر في الرياض، وهديه جوال اي فون ١١ من احد ابنائك العالميين المحبين.

وكانت المشجعة وتدعى أم عبدالله، قد توقعت النتيجة، بفوز النصر رغم تأخره بهدف، مشيرة إلى أن حضورها بركة وسيفوز النصر 2-1.

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