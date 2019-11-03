مواطنون: «التعدد مطلب شعبي»..والمواطنات: «غضوا بصركم وسددوا أقساطكم»

حمود العنزي(صدى):

عاد وسم جديد مطالبًا بتعدد الزوجات ليتصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودشن رواد تويتر هذه المرة الوسم بعنوان #تعددالزواجمطلب_شعبي، والذي شهد تغريدات متباينة كما جرت العادة بين مؤيد للفكرة ومعارض.

وسخرت بعض الفتيات من الوسم، حيث طالبت إحدى المغردات الرجال بغض البصر، معربة عن استيائها من تكرار الهاشتاق من فترة لأخرى، عن نفس الموضوع.

فيما أشارت مغردة أخرى إلى قلة الرواتب، مطالبة الرجال بالصرف على بيوتهم وتسديد ما عليهم من أقساط بدلا من البحث عن التعدد.

وانتقد بعض الرجال صيغة الوسم، مؤكدين أن أمر التعدد شخصي، متسائلين: «وش يخليه مطلب شعبي؟».

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