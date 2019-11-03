تسريب هاتف « موتورولا رازر » القابل للطي

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا مسربة لهاتف «موتورولا رازر» الجديد القابل لطي، وذلك قبل أسبوعين من الإعلان الرسمي عنه.

وأكد إيفان بلاس الشهير بتسريبات الهواتف الجديدة قبل الإعلان الرسمي عنها، أن الهاتف جاء بتصميم مبدع من المتوقع أن يحقق شغفًا كبيرًا بين المستهلكين.

وأكدت صحيفة «سكاي نيوز» البريطانية، أنه بالرغم من مرور 15 عامًا على إطلاق أول هاتف “رازر”، إلا أن الهاتف الجديد يشبه بشكل كبير التصميم الذي تم إصداره مسبقًا ولن يشعر المستهلك باختلاف كبير.