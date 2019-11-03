العثور على جثة متحللة بين الجبال في أبو جعالة بجدة

نايف السالم(صدى):

تواصل شرطة محافظة جدة تحقيقاتها؛ لفك لغز العثور على على جثة شخص ملقاة على الأرض داخل منطقة أبو جعالة بين الجبال الوعرة جنوب المحافظة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بعثور مواطن على جثة ملقاة على الأرض بين الجبال في منطقة أبو جعالة، تعود لرجل.

وبالانتقال إلى الموقع تبين العثور على جثة متحللة، تعود لرجل مجهول الهوية، وجاري التحقيق لمعرفة أسباب ووقت وقوع الوفاة، وكشف هوية صاحب الجثة بحكم الاختصاص.