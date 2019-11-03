وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.

وأوضح المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: محلل أول وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران)، مستشار خدمات المرضى (الظهران)، ممرض أول- الرعاية الصحية السلوكية (الظهران)، مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين/ الظهران)، أخصائي منسق فئة (الظهران).

بالإضافة إلى : أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران)، ممرض أول- رعاية الأطفال (الأحساء) محلل وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران).

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