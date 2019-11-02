لم يحترم كلمته.. سمية الخشاب تتوعد أحمد سعد بعد حكم حبسها

القاهرة(صدى):

أصدرت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بيانًا للرد على صدور حكم ضدها بالسجن 3 سنوات؛ على خلفية إصدار شيك بدون رصيد لطليقها أحمد سعد.

وقالت الخشاب، في بيان، إنها كتبت بالفعل شيكًا لأحمد سعد بمبلغ مليون جنيه (61.9 ألف دولار)، لكنه كان لتسوية الحسابات المادية بينهما في فترة زواجهما.

وأكدت على أن اتفاقًا جرى بينها وبين أحمد سعد يقضي بتنازلها عن مؤخر الصداق والنفقة وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، وطلبت منه الانتظار لحين عودتها من سفر مفاجئ، لكنه استغل غيابها ليحصل على حكم غيابي.

وأوضحت أن محاميها سيقوم غدًا بعمل معارضة علي الحكم، قائلة إنها لن تترك حقها، طالما لم يحترم (سعد) كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من أفراد العائلة ومعارفهما للحد من المشاكل بينهما، لكنه ” لم يحترم ذلك “ ، وفق قولها.

واختتمت الخشاب بيانها بقولها، إنها ستحصل على حقوقها بالقانون، لأنها تثق في القضاء المصري.

وقضت اليوم إحدى المحاكم المصرية، بمعاقبة الفنانة سمية الخشاب، بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة مليون جنيه لصالح الفنان أحمد سعد.