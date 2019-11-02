ترامب: إجراءات عزلي هجوم على الديمقراطية

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إجراءات عزله من الرئاسة التي أطلقها الديمقراطيون؛ لإبعاده عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

قال « ترامب » خلال تجمع إن إجراءات عزله التي أطلقها الديمقراطيون ستجعله يحصل على غالبية غاضبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، مطبقًا مبدأ الهجوم هو أفضل وسيلة للدفاع عن النفس.

وأكد أمام الآلاف من مناصريه المتحمسين في قاعة مكتظة في توبيلو بولاية ميسيسيبي المحافظة، أنه لم يحظَ يومًا بهذا القدر من الدعم، معتبرًا أن إجراءات العزل التي أطلقتها الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب هجومًا على الديمقراطية نفسها.

ويعد التجمع الأول لـ«ترامب» منذ أن صوّت مجلس النواب الأمريكي الخميس لأول مرة على المُضي في إجراءات عزله.