نادي بيشة يستضيف اللقاء الأول للأعضاء التوستماسترز

محمد السعران(صدى):

نظم نادي بيشة بمحافظة بيشة اللقاء التعريفي الأول لنادي التوستماسترز ، بـحـضور عدد من المشتركين ، و عدد من مدراء الإدارات والمسؤلين والأهالي في بيشة ، ضمن إهتمام نادي بيشة بأهالي المحافظة في تطوير قدراتهم و تنمية مهـارات التواصل و فـن الإلقـاء و الخطـابة و القيادة ، من خلال رفع درجة الثقة في النـفـس و تـطوير الـذات ، حيث يساعد الأعضاء على إتـقان فنون الحديث و الإنصات و التفكيـر و الإرتجال ، من خلال منهج تعـليمي يعتمد علـى مبدأ الـنقاشات و الممارسة العملية .

و شهد اللقاء تفاعل من الحضور ، إضافة إلى التذكير بأهداف و مميزات النادي ، إلى جانب استعراض طريقة و آلية التمرين و التدريب و طـرق اكتـساب المهارات ، مما يعد الإستثمار الأمثل لأهالي بيشة ، و الذي سينعكس أثره الإيجابي على رفع الكفاءة و الإنتاجية ، كما سيسهم بمشيئة الله في تعليم فنون القيادة ، و تنمية الذات و التأهيل في العمل ، و في مجالات الحياة الأخرى ، و سيكون عدد اللقاءات من لقائين إلى ٤ لقاءات في الشهر ، و لكل لقاء أجندة خاصة بمحاور التدريب المختلفة .

مما يذكر أن منظمة التوستماسترز تعد من المنظمات الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات والمهارات القيادية، وتهدف لتطوير المهارات القيادية والخطابية لأعضائها، ومساعدتهم على تعلم فنون الإصغاء والتفكير وتعزيز الثقة بالنفس، حيث تأسست في عام 1932م من خلال افتتاح أول نادٍ لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتنشط حالياً في أكثر من 142 دولة ويبلغ عدد أعضائها قرابة 345 ألف عضو، وعددها في مدن المملكة أكثر من 300 نادٍ.