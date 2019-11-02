بالصور.. الهلال يواصل استعداده لمواجهة عرعر

نواف السالم(صدى):

يواصل نادي الهلال، مساء اليوم السبت، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة عرعر ضمن مباريات دول الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-2020.

وتم استبعاد الخماسي «المعيوف، جيوفينكو، جانغ هيون، كاريلو، ياسر الشهراني» من التدريبات، فيما واصل اللاعب محمد كنو برنامجه التأهيلي واللياقي بالجري حول المضمار وبعض التدريبات اللياقية.

وتخلل التدريب الذي حضره رئيس النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، تدريبات لياقية ومناورة على جزء من الملعب، بالإضافة إلى تدريبات على الكرات العرضية والتسديد على المرمى.

وأجرى اللاعب أندري كاريلو جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة بمقر النادي؛ لشعوره بألم في الفخذ أثناء لقاء الفتح الماضي.