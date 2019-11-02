بيتروس: لعبنا بشخصية البطل والدوري أصعب من الماضي

ماجد محمد(صدى):

أكد البرازيلي بيتروس؛ لاعب النصر أن فريقه أظهر شخصية البطل خلال مواجهة أبها، مؤكدًا على أن العالمي سيفعل أي شيء من أجل الحفاظ على لقب الدوري.

وقال بيتروس،عقب المباراة: فوز مهم جدا بالنسبة لنا، لعبنا بشخصية البطل التي قدمناها الموسم الماضي، وإن كان الموسم الجاري أصعب بكثير، لذلك لا بد أن نكون مستعدين دائمًا ” .

وأضاف: لدينا مدرب كبير ولاعبين كبار يعرفون مدى الصعوبة ومعرفة التعامل معها .. وسنحافظ على اللقب.

وفاز النصر على أبها برباعية نظيفة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة التاسعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.