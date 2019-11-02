« حقوق الإنسان » تحذر من الإعلانات المروجة للعمالة المنزلية

علي القحطاني(صدى):

حذرت هيئة حقوق الإنسان من المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلان المروجة للعمالة المنزلية، المخالفة لأنظمة العمل في المملكة.

وأكدت في بيان لها، أنها تعمل مع الجهات المختصة على متابعة ورصد ما تقوم به بعض المواقع الإلكترونية من الترويج المخالف لأنظمة العمل.

وأوضحت أن تلك الإعلانات مؤشر عن إمكانية حدوث إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي تجرمها أنظمة المملكة، وعلى رأسها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

كما أشارت إلى أن الإعلانات حول التعاملات التي رصدتها تعد نوعًا من أنواع الإتجار بالأشخاص، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في كل ما يصدر عنها في هذا الشأن، مؤكدة أن الاتجار بالأشخاص يُعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.