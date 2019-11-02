شاهد.. كاتي بيري بملابس بدوية في الأهرامات احتفالا بعيد ميلادها

القاهرة(صدى):

احتفلت النجمة العالمية كاتي بيري بعيد ميلادها الـ 35 في الأهرامات بمصر؛ حيث نشرت عددًا من الصور وهي ترتدي زيًا بدويًا.

وظهرت النجمة العالمية في الصور وهي تتسلق أحد الأهرامات بينما لفتت إلى ” ريشة ماعت ” ، وهي أسطورة شهيرة عند القدماء المصريين والمتعلقة بالحياة بعد الممات.

وعبرّت المطربة العالمية عن سعادتها بزيارة مصر، معلقة على ” انستجرام ” : اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تتجاوز قلبك فإنك تكون في توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهلاً لرحلة الحياة الأخرى، أمى تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، إنه العام الـ35″.

واحتفلت بيري بعيد ميلادها عبر توثيق لقطات رومانسية في مناطق نادرة بمصر وسط نهر النيل وركوب الجمال في الصحراء ومشاهدة شروق الشمس فوق الأهرامات مع خطيبها أورلاندو بلوم.