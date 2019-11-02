زيادة عدد الراغبين في التحول الجنسي بطهران

نايف السالم(صدى):

كشف رئيس قسم الفحص النفسي في منظمة الطب الشرعي في طهران، مهدي صابري، اليوم السبت، عن ازدياد الطلب على التحول الجنسي في العاصمة طهران؛ حيث ارتفع بنسبة 50%.

ولم يذكر صابري السبب وراء تزايد الطلب على التحول الجنسي، لكنه عزا ذلك إلى زيادة وعي الجمهور بوجود اضطرابات جنسية لديهم.

وأشار صابري إلى أن أعمار أولئك الذين يريدون التحول الجنسي تتراوح ما بين 14 إلى 53 عامًا.

ولفت إلى أن الفتيات أكثر طلبًا لإجراء عمليات التحول الجنسي وقد راجعن الأطباء النفسيين بشأن ذلك.

والمتحولون جنسيًا هم أشخاص لديهم هويات جنس مختلفة ويستخدمون الهرمونات أو الجراحة لتغيير مظهر الجسم للاقتراب من الهوية الجنسية الخاصة بهم.