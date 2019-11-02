بعد بلاغ من مواطن امانه الشرقية تتفاعل مع شكوى مواطن وتوجه انذار لمطعم شهير
تفاعلت امانة المنطقة الشرقية مع بلاغ تقدم به المواطن رافع صالح الشمراني داعمًا شكواه بمقطع فيديو وصور لمخالفة صريحة من مطعم شهير تحتفظ ( صدى ) باسمه.
حيث ظهر في مقطع الفيديو قيام عامل بعمل فطائر بيديه دون استخدام القفازات المخصصة لذلك.
مما اثار استغراب المواطن عن هذا التصرف الذي يعد مخالفة تستوجب إغلاق المطعم .
حيث قامت الامانه بالشخوص على الموقع وتطبيق لائحة الغرامات والمخالفات بعد التاكد من ذلك وطالبته بمراجعة البلدية خلال 24 ساعه.
بدورها وجهت الامانة شكرها للمواطن على ارسال هذا المقطع كما تطلب من جميع المواطنين والمقيمين التواصل مع الامانه في حالة وجود اي ملاحظه على مركز البلاغات 940.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86152 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله يعين ..
.. نشتري وصاخة وامراض العماله بفلوسنا ونبلعها ..
.. الشكوى لله سبحانه ..
العتيبي[ عدد التعليقات: 216 ] نشر منذ 33 دقيقة
الوحد يخاف بعدها تقلبونها على الموطن الذي قام بتوثيق المخالفة بانه قام بالتصوير بدون الاستيذان من صاحب المطعم