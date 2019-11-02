أمير الرياض يرعى تكريم النادي الأدبي للسبيّل

محمد السعران(صدى):

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حفل نادي الرياض الأدبي لتكريم الدكتور عبدالعزيز السبيل في قاعة الملك فيصل في فندق الرياض أنتركونتيننتال مساء يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الأول الجاري الموافق للعشرين من نوفمبر ٢٠١٩.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود أن هذا التكريم يأتي تقديرا واعترافا بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور عبدالعزيز السبيل في خدمة ثقافة وطننا منذ وقت مبكر من حياته إلى اليوم ، كما أن هذا التكريم يأتي في سياق حرص النادي على تكريم الرموز الثقافية في المملكة .

ويعد الدكتور السبيل من الأسماء التي وضعت بصمتها في الحراك الثقافي من تدريسه الجامعي وعضويته لمجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض ، ورئاسته لدورية نوافذ في النادي الأدبي في جدة ، ثم قيادته للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة والإعلام سابقا ؛ ليرسم مسارا ثقافيا وطنيا انعكس على تفعيل جهود الجهات الثقافية و الأدبية في المملكة.

و أكد د.المحمود أن رعاية سمو أمير منطقة الرياض للحفل تقدير متواصل من سموه للنادي الأدبي بالرياض وتشجيع لرسالته في دعم توجهات الدولة لجودة الحياة و الرفع بمستوى الإبداع لدى الإنسان السعودي.