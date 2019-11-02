في مشاركته الأولى .. تايكوندو التسامح يحقق وصافة الغربية

محمد السعران(صدى):

في أولى مشاركاته في بطولات الاتحاد السعودي للتايكوندو استطاع فريق التايكوندو بنادي التسامح تحقيق المركز الثاني على أندية وهيئات مجموعة الغربية في بطولة الغربية المفتوحة للبومسي للناشئين والشباب والأولى وكذلك نيله (15) ميدالية متنوعة بفئات البومسي التي أقيمت بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة بمشاركة (10) فرق .

وقد مثّل الفريق (أنس السلمي خالد الحربي فيصل مليباري زياد الفرا هتان الأسمري جابر الشمراني فارس القرشي محمد بايحيى عبدالله الزبيدي تركي القنوي أحمد بايحيى) ويشرف على الفريق فنياً الماستر يحيى عبده الصبياني .