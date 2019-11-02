التعاون يفوز على الشباب بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

فاز فريق التعاون على حساب الشباب بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وسجل هيلدون راموس الهدف الأول للتعاون من ضربة جزاء في الدقيقة 18، في حين أدرك دانيلو أسبريلا هدف التعادل لصالح الشباب 47 من عمر المباراة.

وتمكن عبد المجيد السواط من تسجيل الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 70، وأحرز لياندر تاوامبا الهدف الثالث والأخير في مرمى الشباب بالدقيقة 80.

ووصل التعاون للنقطة الـ13 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري ، بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الـ15 في المركز الخامس.