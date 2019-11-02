العثور على جثة امرأة مٌقطعة الأطراف بمنزلها في بلد عربي

القاهرة(صدى):

عثرت الشرطة المصرية على جثة امرأة أربعينية في منزلها مقتولة بطريقة وحشية؛ حيث ذًبحت وتم تقطيع أطرافها في الفيوم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها، حيث تبين أنها جثة لامرأة أربعينية، وظهرت أثار التعذيب على وجهها، كما تبين سرقة منزلها.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها؛ لكشف لغز العثور على جثة المرأة المذبوحة والقبض على مرتكبي الجريمة.