عبدالله السدحان: الرياض أصبحت مصدر للفرح والحياة

علي القحطاني(صدى):

علق الفنان عبدالله السدحان، على حالة الإنتعاش الفني والثقافي الذي تعيشه الرياض خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع فعاليات موسم الرياض.

وأكد «السدحان» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الرياض أصبحت مصدر للفرح والحياة يبدأ من بوابة المطار.

وقال «مايحدث الآن بالرياض من فعاليات متنوعة وحضور قوي لها يدل على عطش الناس للفرح بعد سنين من أمواج متصادمة، كان الفرح فيها يبدأ من بوابة المطار .. وأخيرًا أصبحت الرياض مصدر للفرح والحياة، ما أرق الرياض».