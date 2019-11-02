مستشفى الدلم يدشن حملة( لا تنتظري الأعراض) الخاصة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي

الخرج (صدى):

أطلق مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم فعاليات الحملة التوعوية لسرطان الثدي والتي ستستمر حتى الرابع من اكتوبر 2019 م تحت شعار “لا تنتظري الأعراض .. افحصي الآن”، بالتعاون مع صحة الرياض عبر توفير العربة المتنقلة للفحص المبكر.

و دشن سعادة الأستاذ خالد بن عبدالله العجمي وكيل محافظة الدلم بحضور سعادة الأستاذ بندر بن عبدالله الصالح مدير المستشفى بالإنابة ، و مساعد المدير للخدمات الطبية د محمود ابو خليل و الأستاذ خالد العنزي مساعد المدير للرعاية الأولية ، و أعلن عن انطلاق المعاينة السريرية و الفحص للراغبات من أهالي المحافظة. بعدها تجول الجميع في العربة المخصصة للفحص و المعرض المصاحب للفعالية في مول الدلم الدولي.

من جهته أكد سعادة مدير المستشفى الدكتور إبراهيم بن سعد الدخيني انهم في المستشفى حريصون على خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه أن يقدم الرعاية الصحية بالشكل الأمثل لأهالي المحافظة كافة. و ما هذه الحملة الا دليل على ما يقوم به المستشفى نحو خدمة سيدات المنطقة في الكشف المبكر لسرطان الثدي متمنياً الشفاء للجميع.

من جهتها كذلك ذكرت مديرة برنامج السرطان بصحة الرياض د. لؤلؤة المحيطب أن سرطان الثدي هو السرطان الأكثر انتشارا الذي يصيب السيدات وأن الكشف المبكر هو السلاح الأول للوصول إلى النتيجة المثلى،و قالت : أن الحملة تستهدف كافة السيدات في محافظة الدلم و المناطق المجاورة بهدف توعيتهن بأهمية الكشف المبكر و أثره على ارتفاع نسبة الشفاء كما نهدف إلى توضيح طرق الكشف المنزلي ودور العوامل الجينية والوراثية كأسباب رئيسية للإصابة بسرطان الثدي للمساهمة في تقليل خطر الإصابة. و عن الحالات المكتشفة قالت: يتم تحويل الحالات للمستشفيات المتخصصة لمتابعة إجراءات العلاج.