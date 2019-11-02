ليفانتي يصعق برشلونة بثلاثية في 7 دقائق فقط

ماجد محمد(صدى):

وضع نادي ليفانتي نظيره برشلونة في موقف محرج بعد أن قلب الطاولة وحقق فوز مثير بثلاثية مقابل هدف واحد للبرسا بالجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

وحول ليفانتي خسارته إلى فوز ساحق في 7 دقائق فقط في مشهد أثار غضب جمهور النادي الكتالوني من المدرب فالفيردي.

وسجل هدف برشلونة الوحيد ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 38، بينما سجل أهداف ليفانتي كامبانيا، وبورخا مايورال، ونيمانيا رادويا في الدقائق 61، 63، و68 على الترتيب.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد البرسا عند 22 نقطة في الصدارة مؤقتًا، وقفز ليفانتي للمركز الثامن برصيد 17 نقطة.