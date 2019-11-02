بعد فترة غياب .. حنان ترك تعلن عودتها للجمهور

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة حنان ترك، عن العودة إلى جمهورها بعد فترة غياب طويلة، دامت لسنوات عبر خدمة البث المُباشر التي تُوفرها مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ” حنان ” جميع حساباتها الموثقة، مطالبة الجمهور، بعدم الانسياق وراء الحسابات التي تنتحل شخصيتها.

وقالت ترك : ” نرجو من الجميع تحري الدقة فيما ينشر مني وعني حيث إني لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة علي انستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيس بوك، وجاري توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أي شيء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميًا ” .