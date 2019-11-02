الحزم يتعادل مع العدالة في الوقت القاتل

نواف السالم(صدى):

سيطر التعادل الإيجابي 2 – 2 على المباراة التي جمعت العدالة بضيفه الحزم يوم السبت في المرحلة التاسعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الحزم بهدف سجله إبراهيما تانديا في الدقيقة 22 قبل أن يسجل كاروليس أندريا ماستينور هدفين للعدالة في الدقيقتين 59 و71.

في حين سجل الحزم هدف التعادل عن طريق محمد عي الزبيدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع العدالة رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر، في حين رفع الحزم رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع.