فتاة تُقلد الجوكر تثير جدلا بالرياض (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أثارت فتاة كويتية مقيمة في الرياض دهشة الجميع بظهورها عبر فيديو لها وهي تٌقلد شخصية الجوكر التي يبدو أنها حمى طالت الجميع حول العالم بعد عرض فيلم الجوكر بطولة الممثل خواكين فينيكس.

وفاجأت الشابة لؤلؤ عبدالعزيز والتي تبلغ 21 عاماً متابعيها على مواقع التواصل بالظهور بشخصية الجوكر، وهي تحمل سيجاراً وتتصرف مثل شخصية الجوكر بالفيلم.

وأوضحت لؤلؤ في تصريحات صحفية أنها تأثرت بالفيلم منذ مشاهدته، لافتة إلى أن الجوكر كان يعاني من التنمر حتى انفجر في النهاية.

وعن الضجة التي أحدثتها بانتشار مقطع الفيديو الذي تقلد فيه الجوكر قالت : حقيقة لم يتوقع أحد أن أتقمص ماكياج الجوكر، حاولت أن أقلده لم أقل إنني أتقنت الشخصية، لكن بعد انتشار الفيديو كان ظهور فتاة خليجية بهذه الهيئة محل استغراب البعض، وهذا الأمر لا ألقي له بالاً.­­­­­

ولؤلؤ هي كويتية تدرس التسويق في الرياض، وتملك موهبة في صناعة الماكياج السينمائي.