فتاة تُقلد الجوكر تثير جدلا بالرياض (فيديو)
أثارت فتاة كويتية مقيمة في الرياض دهشة الجميع بظهورها عبر فيديو لها وهي تٌقلد شخصية الجوكر التي يبدو أنها حمى طالت الجميع حول العالم بعد عرض فيلم الجوكر بطولة الممثل خواكين فينيكس.
وفاجأت الشابة لؤلؤ عبدالعزيز والتي تبلغ 21 عاماً متابعيها على مواقع التواصل بالظهور بشخصية الجوكر، وهي تحمل سيجاراً وتتصرف مثل شخصية الجوكر بالفيلم.
وأوضحت لؤلؤ في تصريحات صحفية أنها تأثرت بالفيلم منذ مشاهدته، لافتة إلى أن الجوكر كان يعاني من التنمر حتى انفجر في النهاية.
وعن الضجة التي أحدثتها بانتشار مقطع الفيديو الذي تقلد فيه الجوكر قالت : حقيقة لم يتوقع أحد أن أتقمص ماكياج الجوكر، حاولت أن أقلده لم أقل إنني أتقنت الشخصية، لكن بعد انتشار الفيديو كان ظهور فتاة خليجية بهذه الهيئة محل استغراب البعض، وهذا الأمر لا ألقي له بالاً.
ولؤلؤ هي كويتية تدرس التسويق في الرياض، وتملك موهبة في صناعة الماكياج السينمائي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86146 ] نشر منذ 33 دقيقة
السؤال :
روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه” من هؤلاء القوم، وما يجب أن يكون موقف المسلم تجاههم؟ وما معنى حذو القذة بالقذة؟
الإجابــة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه علم من أعلام نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين فيه صلى الله عليه وسلم حال كثير من هذه الأمة في اتباعهم سبيل غير المؤمنين، ومشابهتهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى حيث جاء في روايات الحديث: (قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ ) وهذا التشبيه في المتابعة (شبرا بشبر وذراعاً بذراع) وفي رواية: حذو القذة بالقذة كناية عن شدة الموافقة لهم في المخالفات والمعاصي لا الكفر، والقذة بالضم هي ريش السهم وهو دال على كمال المتابعة. ثم إن هذا اللفظ خبر معناه النهي عن اتباعهم وعن الالتفات إلى غير الإسلام لأن نوره قد بهر الأنوار وشرعته نسخت الشرائع، وقوله: “حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه” مبالغة في الاتباع لهم، فإذا اقتصروا في الذي ابتدعوه فستقتصرون، وإن بسطوا فستبسطون حتى لو بلغوا إلى غاية لبلغتموها.
((( والواجب على المسلم أن يلتزم شرع الله تعالى، وأن يتبع سبيل المؤمنين، ويترك مشابهة الكافرين، وأن يعلن الولاء للإسلام وأهله، وأن يتبرأ من الكفر وأهله. )))
(( إسلام ويب ))
.. في حروف هذا الجواب مايكفي لتوعية هذه الآدميه وغيرها ممن زاغوا عن طريق الحق ..
.. والله الهادي الى سزاء السبيل ..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله اكبر…
كنها يعني فاجأت صنت بالخيمه الي فوق الطعس آخر الليل
… إمعاااااات… للفهم بهم …وللعقل دهم